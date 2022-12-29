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Шувалова и Гунина лидируют после первого игрового дня на чемпионате мира по блицу

Шувалова и Гунина лидируют после первого игрового дня на чемпионате мира по блицу
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Российские шахматистки Полина Шувалова и Валентина Гунина идут первыми в таблице чемпионата мира по блицу после первого соревновательного дня. Спортсменки сыграли по девять партий. Шувалова одержала семь побед, один раз свела партию вничью и единожды проиграла. На счету Гуниной шесть побед и три ничьих.

Шахматы. Таблица чемпионата мира по блицу после первого дня.

  1. Полина Шувалова — 7,5 балла.
  2. Валентина Гунина — 7,5.
  3. Тань Чжунъи — 7.
  4. Александра Горячкина — 7.
  5. Александра Костенюк — 7.

Российские спортсмены выступают под флагом ФИДЕ. Согласно новому документу организации, который вступил в силу 15 декабря, шахматисты из России и Беларуси могут соревноваться на международных стартах под нейтральным флагом до 1 января 2024 года.

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