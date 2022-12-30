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Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева защитила звание чемпионки мира по блицу

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева защитила звание чемпионки мира по блицу
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Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева выиграла чемпионат мира по блицу, который проходит в Алма-Ате (Казахстан), тем самым защитив свой титул. Она набрала 13 очков в 17 турах.

Судьба чемпионства решилась в последнем туре. Перед ним Асаубаева и китаянка Тань Чжунъи имели по 12 очков, однако в заключительном поединке представительница Казахстана обыграла индийскую шахматистку Харику Дронавалли, а китаянка уступила другой шахматистке из Индии – Хампи Конеру. Второе место заняла Конеру, на счету которой 12,5 очка, третье место – у россиянки Полины Шуваловой (12 очков).

В прошлом году Бибисара Асаубаева выиграла чемпионат мира по блицу, который проходил в Варшаве (Польша), с 14 очками, опередив на 1,5 очка россиянку Александру Костенюк.

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