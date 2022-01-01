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Джо Байден потерял мяч, играя в гольф на отдыхе. Он искал его вместе с агентами спецслужб

Джо Байден потерял мяч, играя в гольф на отдыхе. Он искал его вместе с агентами спецслужб
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46-й президент США, 80-летний Джо Байден проводит рождественский отпуск в Санта-Крус (Виргинские острова), играя в гольф.

Байден играл на поле для гольфа Buccaneer вместе с 16-летним внуком Робертом.

На видео, представленном ниже, президент совершает неточный удар.

Позднее репортёры Reuters запечатлели, как Байден вместе с несколькими агентами спецслужб ищет мяч по всей территории.

Выяснилось, что мяч президента в 15 футах (почти 5 метров) от лунки нашёл 15-летний мальчик Доминик, который проживает на острове. «Мы собирались в город поиграть в теннис и узнали, что президент играет здесь в гольф. Поэтому мы переключились на гольф и по дороге нашли мяч на обочине», — приводит слова отца мальчика New York Post.

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