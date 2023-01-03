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Игрок «Баффало» в критическом состоянии после остановки сердца по ходу матча

Игрок «Баффало» в критическом состоянии после остановки сердца по ходу матча
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Во время матча регулярного чемпионата Национальной футбольной лиги по американскому футболу между «Цинциннати Бенгалс» и «Баффало Биллс» у игрока защитной линии гостей Дамара Хэмлина после контакта с соперником произошла остановка сердца, он рухнул на поле.

Для оказания помощи 24-летнему игроку на поле появилась бригада скорой медицинской помощи. Ему на месте сделали сердечно-лёгочную реанимацию и использовали дефибриллятор.

Хэмлина повезли в госпиталь, а игроки обеих команд покинули поле. Матч официально перенесли. В сообщении лиги указано, что Хэмлин находится в критическом состоянии.

Напомним, похожий случай произошёл во время матча сборной Дании на Евро-2020. Тогда у полузащитника датской команды Кристиана Эриксена также остановилось сердце, его смогли реанимировать только при помощи дефибриллятора.

Скорая помощь доставила Кристина Эриксена в больницу

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