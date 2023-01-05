Болельщики признали Антонину Скоробогатченко лучшей гандболисткой ЦСКА в 2022 году

Антонина Скоробогатченко признана лучшим игроком 2022 года, по мнению болельщиков женского гандбольного клуба ЦСКА. По итогам голосования правая полусредняя армейского клуба набрала 24,94% голосов и вырвалась в лидеры рейтинга.

Фото: Соцсети ЖГК ЦСКА

Второе место заняла Наталья Чигиринова, получившая 21,77% голосов болельщиков.

Фото: Соцсети ЖГК ЦСКА

На третьей строчке с минимальным отрывом расположилась Елена Михайличенко, набравшая 21,09% голосов.

Фото: Соцсети ЖГК ЦСКА

Первый матч в новом, 2023 году ЦСКА проведёт на своей площадке 11 января. Соперником станет команда «Балтийская заря» из Санкт-Петербурга. Начало встречи — в 19:30 мск.

На данный момент ЦСКА одержал 20 побед в 20 матчах чемпионата России – 2022/2023 и уверенно возглавляет турнирную таблицу, которую как раз замыкает «Балтийская заря».