Ронни О'Салливан одержал убедительную победу на старте Masters 2023

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан успешно преодолел стадию 1/16 финала престижного пригласительного турнира Masters 2023. Напомним, в нём участвуют 16 лучших снукеристов мирового рейтинга.

На старте соревнований О'Салливан со счётом 6:1 обыграл бельгийца Люка Бреселя. В следующем раунде Ронни сразится с победителем встречи Марк Уильямс (седьмой номер рейтинга) — Дэвид Гилберт (18-й номер рейтинга).

Masters проходит в Лондоне и относится к серии турниров «Тройной короны», куда также входят чемпионаты мира и Великобритании. Текущие соревнования продлятся до 15 января.

Отметим, что в прошлом году Masters выиграл чемпион мира 2010 года австралиец Нил Робертсон, в финале обыгравший Барри Хокинса со счётом 10:4.