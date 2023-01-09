Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ронни О'Салливан одержал убедительную победу на старте Masters 2023

Ронни О'Салливан одержал убедительную победу на старте Masters 2023
Комментарии

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан успешно преодолел стадию 1/16 финала престижного пригласительного турнира Masters 2023. Напомним, в нём участвуют 16 лучших снукеристов мирового рейтинга.

На старте соревнований О'Салливан со счётом 6:1 обыграл бельгийца Люка Бреселя. В следующем раунде Ронни сразится с победителем встречи Марк Уильямс (седьмой номер рейтинга) — Дэвид Гилберт (18-й номер рейтинга).

Masters проходит в Лондоне и относится к серии турниров «Тройной короны», куда также входят чемпионаты мира и Великобритании. Текущие соревнования продлятся до 15 января.

Отметим, что в прошлом году Masters выиграл чемпион мира 2010 года австралиец Нил Робертсон, в финале обыгравший Барри Хокинса со счётом 10:4.

Ронни О’Салливан установил невероятный мировой рекорд. Но судьи не позволили его засчитать Ронни О’Салливан установил невероятный мировой рекорд. Но судьи не позволили его засчитать
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023