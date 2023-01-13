«Синара» уступила «Тюмени» в матче 10-го тура чемпионата России по мини-футболу

Екатеринбуржская «Синара» на своём поле уступила «Тюмени» в матче 10-го тура чемпионата России по мини-футболу. Матч закончился со счётом 1:3 в пользу гостей.
Голы: 10’ Абрамов (1:0), 18’ Батырев (1:1), 20’ Неведров (1:2), 48’ Антошкин (1:3).
После сегодняшней встречи коллектив из Екатеринбурга продолжает занимать второе место в российской мини-футбольной Суперлиге с 35 очками в своём активе. «Тюмень» располагается на шестой строчке турнирной таблицы с 26 очками.
В другом матче сегодняшнего игрового дня «Торпедо» в гостях обыграло «Кристалл» (10:5).
Голы: Покайа (0:1), 11' Соловьёв (1:1) 15' Аширов (1:2), 18' Аширов (1:3), 25' Оппер (1:4), 29' Янник Джилеру (1:5), 29' Дмитрий Дробыш (2:5), 34' Дмитрий Зайцев (2:6), 38' Зайцев (2:7), 41' Покайа (2:8), 43' Зайцев (2:9), 46' Ананьев (3:9), 47' Аширов 3:10), 49' Зайцев (А) (4 :10), 50' Алькин (5:10)
На данный момент турнирную таблицу российской мини-футбольной Суперлиги возглавляет «Норильский никель» с 40 очками.
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