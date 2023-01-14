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«КПРФ» победил «Новую генерацию» в матче мини-футбольной Суперлиги

«КПРФ» победил «Новую генерацию» в матче мини-футбольной Суперлиги
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Завершились матчи игрового дня 10-го тура чемпионата России по мини-футболу.

Столичный «КПРФ» на своём поле в упорном матче обыграл «Новую генерацию». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

Голы: 15’ Асадов (1:0), 16’ Лысков (2:0), 21’ Осипов (2:1), 35’ Баталья (4:1), 35’ Баталья (4:1), 36’ Турчин (4:2), 39’ Ниязов (5:2), 46’ Букаткин (5:3), 50’ Турчин (5:4).

После сегодняшней встречи «КПРФ» располагается на третьем месте турнирной таблицы с 35 очками.«Новая генерация» занимает восьмое место.

В других матчах сегодняшнего игрового дня «Синара» обыграла «Тюмень», «Норильский никель» победил «Ухту».

На данный момент турнирную таблицу российской мини-футбольной Суперлиги возглавляет «Норильский никель» с 43 очками.

Чемпионат России по мини-футболу. 10-й тур

«Норильский никель» – «Ухта» – 9:6 (3:3)

«Газпром-Югра» – «Сибиряк» – 1:0 (1:0)

«КПРФ» – «Новая генерация» – 5:4 (3:1)

«Синара» – «Тюмень» – 10:5 (4:4)

«Кристалл» – «Торпедо» – 3:11 (2:2)

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