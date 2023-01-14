«КПРФ» победил «Новую генерацию» в матче мини-футбольной Суперлиги

Завершились матчи игрового дня 10-го тура чемпионата России по мини-футболу.

Столичный «КПРФ» на своём поле в упорном матче обыграл «Новую генерацию». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.



Голы: 15’ Асадов (1:0), 16’ Лысков (2:0), 21’ Осипов (2:1), 35’ Баталья (4:1), 35’ Баталья (4:1), 36’ Турчин (4:2), 39’ Ниязов (5:2), 46’ Букаткин (5:3), 50’ Турчин (5:4).



После сегодняшней встречи «КПРФ» располагается на третьем месте турнирной таблицы с 35 очками.«Новая генерация» занимает восьмое место.



В других матчах сегодняшнего игрового дня «Синара» обыграла «Тюмень», «Норильский никель» победил «Ухту».



На данный момент турнирную таблицу российской мини-футбольной Суперлиги возглавляет «Норильский никель» с 43 очками.



Чемпионат России по мини-футболу. 10-й тур



«Норильский никель» – «Ухта» – 9:6 (3:3)



«Газпром-Югра» – «Сибиряк» – 1:0 (1:0)



«КПРФ» – «Новая генерация» – 5:4 (3:1)



«Синара» – «Тюмень» – 10:5 (4:4)



«Кристалл» – «Торпедо» – 3:11 (2:2)