«КПРФ» победил «Новую генерацию» в матче мини-футбольной Суперлиги

Завершились матчи игрового дня 10-го тура чемпионата России по мини-футболу.
Столичный «КПРФ» на своём поле в упорном матче обыграл «Новую генерацию». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.
Голы: 15’ Асадов (1:0), 16’ Лысков (2:0), 21’ Осипов (2:1), 35’ Баталья (4:1), 35’ Баталья (4:1), 36’ Турчин (4:2), 39’ Ниязов (5:2), 46’ Букаткин (5:3), 50’ Турчин (5:4).
После сегодняшней встречи «КПРФ» располагается на третьем месте турнирной таблицы с 35 очками.«Новая генерация» занимает восьмое место.
В других матчах сегодняшнего игрового дня «Синара» обыграла «Тюмень», «Норильский никель» победил «Ухту».
На данный момент турнирную таблицу российской мини-футбольной Суперлиги возглавляет «Норильский никель» с 43 очками.
Чемпионат России по мини-футболу. 10-й тур
«Норильский никель» – «Ухта» – 9:6 (3:3)
«Газпром-Югра» – «Сибиряк» – 1:0 (1:0)
«КПРФ» – «Новая генерация» – 5:4 (3:1)
«Синара» – «Тюмень» – 10:5 (4:4)
«Кристалл» – «Торпедо» – 3:11 (2:2)
- 14 января 2023
-
19:38
-
19:04
-
18:57
-
14:51
-
12:18
-
10:45
-
08:00
-
00:40
- 13 января 2023
-
21:58
-
21:14
-
21:08
-
19:23
-
19:00
-
13:31
-
12:12
-
11:55
-
08:00
-
00:15
- 12 января 2023
-
23:07
-
21:15
-
21:00
-
18:51
-
16:36
-
15:46
-
14:30
-
13:53
-
13:20
-
13:01
-
11:00
-
08:00
-
05:16
-
00:38
- 11 января 2023
-
23:10
-
21:20
-
20:58