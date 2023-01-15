«КПРФ» победил «Новую генерацию» в матче мини-футбольной Суперлиги

Столичный «КПРФ» обыграл «Новую генерацию» во втором очном матче команд в рамках 10-го тура чемпионата России по мини-футболу. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:2.



Голы: 4’ Кригер (0:1), 6’ Шимбинья (1:1), 7’ Асадов (2:1), 11’Асадов (3:1), 20’ Шимбинья (4:1), 21’ Шимбинья (5:1), 22’ Асадов (6:1), 33’ Асадов (7:1), 47’ Суворов (7:2).

После сегодняшней встречи «КПРФ» располагается на третьем месте турнирной таблицы с 38 очками. «Новая генерация» занимает восьмое место.



В других матчах сегодняшнего игрового дня «Газпром-Югра» обыграла «Сибиряк», а лидирующий в чемпионате «Норильский никель» на своём поле неожиданно уступил «Ухте».



Чемпионат России по мини-футболу. 10-й тур

«Норильский никель» – «Ухта» – 3:7 (1:4)



«Газпром-Югра» – «Сибиряк» – 5:3 (3:2)



«КПРФ» – «Новая генерация» – 7:2 (6:1)