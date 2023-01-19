Матч за звание чемпиона мира по шахматам между Непомнящим и Лижэнем пройдёт в Казахстане

Матч за звание 17-го чемпиона мира между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем пройдёт с 7 по 30 апреля в Астане (Казахстан). Об этом сообщает ФИДЕ (Международная шахматная федерация).

Ян Непомнящий является действующим победителем турнира претендентов. Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь занял второе место на соревнованиях. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону, сославшись на усталость.

Отметим, что ранее президент ФИДЕ Аркадий Дворкович называл приоритетным вариантом Мексику. В 2021 году Ян Непомнящий получил возможность сразиться за шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном, однако проиграл тогда ещё 15-кратному чемпиону мира.