В Норвегии высказались об условиях МОК для допуска россиян на международные турниры

Президент Спортивной федерации Норвегии Берит Кьелль прокомментировал заявление МОК о возможном допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе.

Накануне в МОК заявили, что это касается тех россиян, которые придерживаются Олимпийской хартии, то есть не поддерживают военную спецоперацию на Украине, а также соответствуют правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«В нынешней ситуации неприемлемо позволять участвовать российским и белорусским спортсменам на международном уровне. Большинство выступавших на саммите высказались о том, что не хотят, чтобы национальность спортсмена определяла, допустят ли его к участию в международных турнирах. Однако в случае с российскими и белорусскими атлетами мы должны соблюдать жёсткие условия», — цитирует Кьелля NRK.