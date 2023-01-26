В Норвегии высказались об условиях МОК для допуска россиян на международные турниры

Президент Спортивной федерации Норвегии Берит Кьелль прокомментировал заявление МОК о возможном допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе.
Накануне в МОК заявили, что это касается тех россиян, которые придерживаются Олимпийской хартии, то есть не поддерживают военную спецоперацию на Украине, а также соответствуют правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
«В нынешней ситуации неприемлемо позволять участвовать российским и белорусским спортсменам на международном уровне. Большинство выступавших на саммите высказались о том, что не хотят, чтобы национальность спортсмена определяла, допустят ли его к участию в международных турнирах. Однако в случае с российскими и белорусскими атлетами мы должны соблюдать жёсткие условия», — цитирует Кьелля NRK.
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