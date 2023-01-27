«Локомотив» на тай-брейке обыграл «Динамо-Ак Барс» в женской волейбольной Суперлиге

Завершились матчи игрового дня в чемпионате России по волейболу среди женских команд Суперлиги. В центральной встрече дня казанское «Динамо-Ак Барс» на своей площадке уступило калининградскому «Локомотиву» со счётом 2:3 (20:25, 25:18, 25:22, 21:25, 12:15).
«Локомотив» с 14 победами и 41 очком занимает второе место в турнирной таблице, «Динамо-Ак Барс» с 12 победами и 35 очками располагается на третьей позиции.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап. 17-й тур
«Динамо-Метар» (Челябинск) – «Заречье-Одинцово» (Московская обл.) – 3:0 (26:24, 25:18, 25:16).
«Динамо» (Краснодар) – «Енисей» (Красноярск) – 1:3 (21:25, 17:25, 26:24, 22:25).
«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Локомотив» (Калининградская обл.) – 2:3 (20:25, 25:18, 25:22, 21:25, 12:15).
«Тулица» (Тульская обл.) – «Спарта» (Нижний Новгород) – 3:0 (25:20, 25:19, 25:20).
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