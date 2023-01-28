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В финале мужского чемпионата мира по гандболу — 2023 сыграют Дания и Франция

В финале мужского чемпионата мира по гандболу — 2023 сыграют Дания и Франция
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Определился второй финалист чемпионата мира по гандболу — 2023. Им стала сборная Франции, которая в Стокгольме нанесла поражение команде Швеции со счётом 31:26.

В первом полуфинальном матче сборная Дании победила Испанию со счётом 26:23.

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины
1/2 финала

Франция – Швеция – 31:26 (16:12)

Испания – Дания – 23:26 (10:15)

Чемпионат мира по гандболу — 2023 среди мужчин проходит в Польше и Швеции с 11 по 29 января. В последний день состоятся матч за третье место и финал. Действующим чемпионом мира является сборная Дании, чья беспроигрышная серия на первенстве планеты продолжается с 2019 года и насчитывает уже 27 матчей.

В турнире принимают участие 32 сильнейшие сборные мира. Победитель получит не только титул, но и прямую путёвку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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