Карякин отреагировал на заявление Карлсена об усталости от классических шахмат

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, в 2016 году игравший с чемпионом мира Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, прокомментировал слова норвежца об усталости от классических шахмат.
Карлсен решил отдохнуть от игры в классические шахматы после турнира в Вейк-ан-Зее, по ходу которого потерпел два поражения и в итоге занял третье место.
«С одной стороны, заявление импульсивное, с другой — я его прекрасно понимаю. Классические шахматы превратились в очень тяжёлый труд. Зачастую это соревнования между компьютерами, аналитическими бригадами, у кого из соперников лучшая память и кто больше запомнит дебютных нюансов. Я в целом за то, чтобы было определённое сокращение контроля времени. На мой взгляд, сейчас всё в мире становится более динамичным.
Конечно, классика была, есть и будет — это можно сравнить с музыкой. Всегда будут почитатели классической музыки, но должно быть больше современного», — приводит слова Карякина ТАСС.
Ранее Карлсен отказался защищать чемпионский титул в классических шахматах. В итоге в матче за мировую шахматную корону в 2023 году победитель турнира претендентов Ян Непомнящий сыграет с занявшим второе место Дин Лижэнем.
- 30 января 2023
-
21:11
-
20:57
-
20:45
-
20:29
-
20:10
-
19:54
-
19:43
-
18:44
-
18:35
-
18:31
-
17:41
-
15:48
-
14:45
-
14:45
-
14:05
-
14:00
-
12:59
-
12:03
-
10:30
-
10:24
-
09:15
-
09:07
-
04:55
-
00:26
- 29 января 2023
-
23:20
-
21:15
-
21:13
-
20:54
-
20:34
-
20:19
-
20:16
-
19:43
-
14:16
-
13:50
-
13:31