Карякин отреагировал на заявление Карлсена об усталости от классических шахмат

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, в 2016 году игравший с чемпионом мира Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, прокомментировал слова норвежца об усталости от классических шахмат.

Карлсен решил отдохнуть от игры в классические шахматы после турнира в Вейк-ан-Зее, по ходу которого потерпел два поражения и в итоге занял третье место.

«С одной стороны, заявление импульсивное, с другой — я его прекрасно понимаю. Классические шахматы превратились в очень тяжёлый труд. Зачастую это соревнования между компьютерами, аналитическими бригадами, у кого из соперников лучшая память и кто больше запомнит дебютных нюансов. Я в целом за то, чтобы было определённое сокращение контроля времени. На мой взгляд, сейчас всё в мире становится более динамичным.

Конечно, классика была, есть и будет — это можно сравнить с музыкой. Всегда будут почитатели классической музыки, но должно быть больше современного», — приводит слова Карякина ТАСС.

Ранее Карлсен отказался защищать чемпионский титул в классических шахматах. В итоге в матче за мировую шахматную корону в 2023 году победитель турнира претендентов Ян Непомнящий сыграет с занявшим второе место Дин Лижэнем.