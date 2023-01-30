Магнус Карлсен: меня тошнит от классических шахмат

16-кратный и действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен высказался по итогам выступления на супертурнире в Вейк-ан-Зее.

«После турнира в Вейк-ан-Зее я немного отдохну, не буду играть в классические шахматы, меня уже немного тошнит от этого за последние несколько недель.

Итоги? Очевидно, когда после шести туров у меня было -1, а закончил я с +3, я не могу быть недовольным. Немного обидно, ведь я был так близок к тай-брейку, выиграл сам, но нужный результат (поражение Абдусатторова) был только в одной партии, но не в другой (Аниш Гири выиграл и стал победителем турнира). Но, после пятого тура я вообще не мог думать о том, что вмешаюсь в борьбу за победу. Наверное, мне не стоит огорчаться», — сказал Карлсен в интервью официальному каналу турнира в Вейк-ан-Зее на Youtube.

Напомним, что Магнус Карлсен проиграл по ходу турнира две партии подряд – Абдусатторову и Гири, но при этом одержал пять побед – больше всех на турнире. Пока ещё действующий чемпион мира поделил второе и третье места с гроссмейстером из Узбекистана.