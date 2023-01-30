Сергей Карякин назвал победу в турнире «Шахматные звёзды» ответом критикам

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что победа на турнире «Шахматные звёзды», который завершился в Москве, является показателем его хорошей формы и ответом критикам, говорящим о скором завершении его карьеры.
«Состав сильный, рад, что удалось победить. Каждая партия была напряжённая, турнир сложный, и то, что удалось сохранить стабильность на всей дистанции, — это хорошо для меня. Второе место в быстрых шахматах — это со знаком «плюс». В турнирах такого формата у меня обычно быстрые не идут, а потом я в блице пытаюсь отчаянно наверстать.
Надеюсь, что серия «Шахматные звёзды» будет продолжаться. Это турнир, в котором я могу участвовать, а не сидеть дома без практики. Кстати, моя победа — это ответ тем, кто говорит, что я собираюсь заканчивать, что ухожу в политику. Я в достойной форме и могу выступать с сильнейшими шахматистами», — приводит слова Карякина ТАСС.
- 30 января 2023
-
23:42
-
23:26
-
23:23
-
23:04
-
22:25
-
22:16
-
21:11
-
20:57
-
20:45
-
20:29
-
20:10
-
19:54
-
19:43
-
18:44
-
18:35
-
18:31
-
17:41
-
15:48
-
14:45
-
14:45
-
14:05
-
14:00
-
12:59
-
12:03
-
10:30
-
10:24
-
09:15
-
09:07
-
04:55
-
00:26
- 29 января 2023
-
23:20
-
21:15
-
21:13
-
20:54
-
20:34