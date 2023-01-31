«Зенит-Казань» продлил контракт с чемпионом Европы Дмитрием Волковым

Бронзовый призёр чемпионата России – 2022 «Зенит-Казань» продлил контракт с чемпионом Европы 2017 года, доигровщиком Дмитрием Волковым до конца сезона 2024/25.

27-летний волейболист перешёл в клуб из столицы Татарстана летом 2021 года. Он помог «Зениту» завоевать два Кубка России (2021, 2022), а также бронзовые (2022) медали чемпионата страны. В текущем сезоне Волков возглавляет список бомбардиров казанской команды, набрав 263 очка в 18 матчах. Также он входит в пятёрку лучших подающих Суперлиги.

Также в составе сборной России Дмитрий Волков является серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года.

На данный момент «Зенит-Казань» имеет 58 очков и возглавляет турнирную таблицу российской Суперлиги.