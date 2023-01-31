Глава ОКР заявил, что МОК не требует от российских спортсменов осудить СВО

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков уточнил, что в условиях допуска российских спортсменов на международные турниры и Олимпийские игры под нейтральным флагом, которые обсуждает Международный олимпийский комитет (МОК), нет требования осудить специальную военную операцию на Украине (СВО).

«Требуют ли от российских спортсменов осудить СВО? Это вывод неверный, их нет даже в нынешних критериях, которые мы продолжаем считать неприемлемыми. В этом нет прямой отсылки к тому, чтобы приветствовать или не приветствовать СВО.

Сейчас международными спортивными федерациями ведутся консультации с МОК, на их основе будут выработаны условия и подходы, которые позже МОК опубликует. В настоящий момент политическая составляющая является неприемлемой для международного олимпийского движения.

МОК продолжает консультации с международными федерациями по вопросу олимпийской квалификации. В каждом виде спорта уникальная ситуация, поэтому достаточно сложно подойти к универсальному подходу. На эту работу МОК выделил как минимум месяц», — приводит слова Позднякова ТАСС.