Глава ОКР высказался о поддержке разными странами допуска России на международные старты

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о поддержке национальных олимпийских комитетов (НОК) других стран, благодаря чему стало возможно обсуждение вопроса о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.
«Мы приветствуем заявление Олимпийского совета Азии, который предложил международную соревновательную практику нашим спортсменам, в том числе в рамках Азиатских игр.
Как сказано в заявлении МОК, подавляющее большинство национальных олимпийских комитетов поддерживает участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях – я хотел бы акцентировать на этом внимание. В том числе и многие НОКи тех стран, которые с политической точки зрения не являются ближайшими друзьями России. Но в этом и ценность подлинного олимпийского движения, которое должно защищать спорт от влияния политики», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.
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