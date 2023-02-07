Мамиашвили: идею мэра Парижа выступать за команду беженцев нельзя комментировать без врача

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили эмоционально отреагировал на заявление мэра Парижа Анн Идальго о нежелании видеть российскую делегацию на Олимпийских играх 2024 года до завершения конфликта с Украиной.

«Как это может заявить мэр? Представьте, с кем сегодня политическое руководство нашей страны имеет дело. Глава огромного мегаполиса и одной из мировых столиц выступает с таким заявлением. Комментировать это нельзя без лечащего врача. К огромному сожалению, представьте себе, что они думают о нас! Печально, что рассеиваются последние маленькие надежды, что где-то всё такие есть разумные, сильные и мужественные люди, которые умеют взять на себя ответственность, с кем можно сесть и договориться, если это даже враг. Ну как с такими договариваться?» — сказал Мамиашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.