«Финал четырёх» Кубка России по мини-футболу пройдёт в Екатеринбурге

Стало известно место проведения «Финала четырёх» Кубка России по мини-футболу, сообщает пресс-служба РФС.
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение провести решающие игры Кубка страны в Екатеринбурге. Матчи пройдут во Дворце игровых видов спорта, который вмещает более 4,5 тысячи зрителей. Ранее арена принимала финал Кубка УЕФА по мини-футболу и «Финал восьми» женской Евролиги по баскетболу.
В «Финале четырёх» сыграют три последних обладателя трофея – «Норильский никель», «Газпром-Югра» из Югорска и екатеринбургская «Синара», а также московский «КПРФ». Футболисты Югры – действующие чемпионы страны, норильчане лидируют в нынешнем розыгрыше Суперлиги.
Матчи «Финала четырёх» Кубка России по мини-футболу пройдут 25 и 26 февраля.
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