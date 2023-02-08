«Финал четырёх» Кубка России по мини-футболу пройдёт в Екатеринбурге

Стало известно место проведения «Финала четырёх» Кубка России по мини-футболу, сообщает пресс-служба РФС.

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение провести решающие игры Кубка страны в Екатеринбурге. Матчи пройдут во Дворце игровых видов спорта, который вмещает более 4,5 тысячи зрителей. Ранее арена принимала финал Кубка УЕФА по мини-футболу и «Финал восьми» женской Евролиги по баскетболу.

В «Финале четырёх» сыграют три последних обладателя трофея – «Норильский никель», «Газпром-Югра» из Югорска и екатеринбургская «Синара», а также московский «КПРФ». Футболисты Югры – действующие чемпионы страны, норильчане лидируют в нынешнем розыгрыше Суперлиги.

Матчи «Финала четырёх» Кубка России по мини-футболу пройдут 25 и 26 февраля.