«Динамо» и «Зенит» сыграли вничью в мужской гандбольной Суперлиге

Завершились три матча чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. Все они прошли в напряжённой борьбе.
Астраханское «Динамо» на своей площадке не смогло обыграть санкт-петербургский «Зенит». Встреча завершилась вничью – 26:26. «СГАУ-Саратов» только после перерыва одолел омский «Скиф» — 27:24. Краснодарский СКИФ вырвал победу у «Динамо-Сунгуль» с разницей в один мяч – 26:25.
«Зенит» с 14 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «СГАУ-Саратов» при равенстве очков уступает санкт-петербургской команде по дополнительным показателям. Краснодарский СКИФ с 13 очками – седьмой.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап
«Динамо» (Астрахань) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 26:26 (14:13).
«СГАУ-Саратов» — «Скиф» (Омск) – 27:24 (13:13).
СКИФ (Краснодар) – «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) – 26:25 (14:15).
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