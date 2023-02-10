«КПРФ» одержал волевую победу над «Ухтой» в ЧР по мини-футболу

Завершились два матча чемпионата России по мини-футболу среди мужских команд Суперлиги. Московский «КПРФ» на выезде одержал волевую победу над «Ухтой» со счётом 4:3. К перерыву гости уступали 0:3, но во втором тайме Сергей Крыкун, Чавес Шимбинья и Родриго Денер сравняли счёт, а Янар Асадов забил победный мяч.
В другой встрече «Газпром-Югра» на выезде с минимальным счётом обыграла «Новую генерацию» — 6:5.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
13-й тур
«Ухта» — «КПРФ» (Москва) – 3:4 (3:0).
Голы: Парадински, 1, Москалёв, 8, Перевалов, 12 — Крыкун, 30, Шимбинья, 37, Денер, 38, Асадов, 49.
«Новая генерация» — «Газпром-Югра» — 5:6 (3:3).
Голы: Мнацаканян, 6, Кузьминых, 14, 44, Иванин, 15, Шишов, 33, — Шведко, 4, 9, 35, Вилиан, 25, Щимба, 45, Шистеров, 49.
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