Министр спорта Австралии поддержала план МОК по возможному допуску российских атлетов

Министр спорта Австралии Аника Уэллс выступила в поддержку предложения Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.
«Мы поддерживаем план МОК по изучению возможности допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в строгих условиях нейтралитета. Уважение прав человека и мирные отношения между народами составляют основу международного спорта», — приводит слова Уэллс SBS.
Напомним, ранее Австралия и ещё 36 стран поддержали отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах, следуя рекомендациям МОК. Окончательное решение по возможному допуску атлетов будет принимать Международный олимпийский комитет.
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