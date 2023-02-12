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Глава МОК: не правительства должны решать, кто может участвовать в международных турнирах

Глава МОК: не правительства должны решать, кто может участвовать в международных турнирах
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался против вмешательства правительств стран в решения вопросов международного спорта.

«Мы видели, как на Australian Open украинская теннисистка играла против соперника с российским паспортом, выступавшего в нейтральном статусе. Мы видели белорусскую спортсменку, выступавшую в нейтральном статусе, которая сумела выиграть турнир. Так почему же это не может быть возможно в бассейне или гимнастике?

Мы серьёзно относимся к проблемам прав человека и должны учитывать их. Не правительства стран должны решать, кто может участвовать в международных спортивных соревнованиях. Такой подход стал бы концом для всех международных турниров, таких как чемпионаты мира и Олимпийские игры, в том виде, в котором мы их знаем сейчас», — приводит слова Баха AFP.

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Теги Другие Томас Бах ОИ-2024 •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: AFP

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