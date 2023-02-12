Тарасова отреагировала на заявление Баха по участию россиян в международных стартах

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который выступил против вмешательства правительств стран в решение вопросов международного спорта и участия россиян на соревнованиях.
«Заявление Баха правильное. Есть орган, который решает эти вопросы, никто не вправе лезть в его дела и как-то влиять. Надеюсь на справедливое отношение. Правительства не могут не прислушиваться к Баху, поскольку он возглавляет единственную организацию, регулирующую все процессы», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о готовности рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры — 2024 в нейтральном статусе в случае выполнения ряда условий. Некоторые страны пригрозили бойкотом Олимпиады в случае вынесения данного решения.
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