Гандболистки ЦСКА дома без проблем обыграли «Звезду»

Завершился очередной матч предварительного этапа женского чемпионата России по гандболу в группе «А».
Гандболистки возглавляющего турнирную таблицу ЦСКА дома нанесли поражение «Звезде» из Звенигорода со счётом 29:24 (14:12).
ЦСКА продолжает лидировать в чемпионате, имея в своём активе 54 очка. На втором месте располагается «Ростов-Дон», отставая от лидера на 11 очков. «Астраханочка» идёт на третьей позиции с 42 баллами, при этом имея в запасе ещё одну встречу.
Для ЦСКА эта победа стала третьей кряду в группе «А». «Звезда» в последних пяти играх одержала лишь одну победу. Клуб из Звенигорода занимает пятое место в турнирной таблицей с 33 очками.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап. Группа «А»
ЦСКА (Москва) — «Звезда» (Звенигород)— 29:24 (14:12).
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