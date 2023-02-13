Четыре россиянки сыграют в 1/8 финала женской гандбольной Лиги чемпионов

Завершился предварительный этап женской гандбольной Лиги чемпионов. Определились все пары плей-офф. Все команды с россиянками в составах пробились в следующий раунд.

Команды, занявшие места с 3-го по 6-е в своих группах, составили пары 1/8 финала. Матчи за выход в четвертьфинал пройдут 18-19 и 25-26 марта. Словенский «Крим» с Дарьей Дмитриевой в составе встретится с румынским «Рапидом».

Пары 1/8 финала:



«Сторхамар» (Норвегия) — «Оденсе» (Дания)

«Брест» (Франция) — «Эсбьерг» (Дания)

«Будучность» (Черногория) — «Ференцварош» (Венгрия)

«Крим» (Словения) — «Рапид» (Румыния)

Команды, занявшие первые два места в своих группах, напрямую квалифицировались в 1/4 финала турнира. В их числе «Кристиансанд» Анны Вяхиревой, «Бухарест» Марины Судаковой и «Мец» Валерии Масловой. Матчи этой стадии состоятся 29-30 апреля и 6-7 мая.

Пары 1/4 финала:



«Крим» / «Рапид» — «Кристиансанд» (Норвегия)

«Будучность» / «Ференцварош» — «Мец» (Франция)

«Брест» / «Эсбьерг» — «Бухарест» (Румыния)

«Сторхамар» / «Оденсе» — «Дьёр» (Венгрия)