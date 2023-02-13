Четыре россиянки сыграют в 1/8 финала женской гандбольной Лиги чемпионов

Завершился предварительный этап женской гандбольной Лиги чемпионов. Определились все пары плей-офф. Все команды с россиянками в составах пробились в следующий раунд.
Команды, занявшие места с 3-го по 6-е в своих группах, составили пары 1/8 финала. Матчи за выход в четвертьфинал пройдут 18-19 и 25-26 марта. Словенский «Крим» с Дарьей Дмитриевой в составе встретится с румынским «Рапидом».
Пары 1/8 финала:
«Сторхамар» (Норвегия) — «Оденсе» (Дания)
«Брест» (Франция) — «Эсбьерг» (Дания)
«Будучность» (Черногория) — «Ференцварош» (Венгрия)
«Крим» (Словения) — «Рапид» (Румыния)
Команды, занявшие первые два места в своих группах, напрямую квалифицировались в 1/4 финала турнира. В их числе «Кристиансанд» Анны Вяхиревой, «Бухарест» Марины Судаковой и «Мец» Валерии Масловой. Матчи этой стадии состоятся 29-30 апреля и 6-7 мая.
Пары 1/4 финала:
«Крим» / «Рапид» — «Кристиансанд» (Норвегия)
«Будучность» / «Ференцварош» — «Мец» (Франция)
«Брест» / «Эсбьерг» — «Бухарест» (Румыния)
«Сторхамар» / «Оденсе» — «Дьёр» (Венгрия)
- 13 февраля 2023
-
00:39
-
00:19
-
00:06
- 12 февраля 2023
-
23:41
-
23:39
-
23:04
-
17:34
-
14:31
-
14:14
-
13:37
-
12:56
-
12:46
-
11:51
-
10:00
-
00:53
- 11 февраля 2023
-
22:49
-
22:37
-
20:37
-
19:59
-
17:32
-
14:55
-
14:09
-
01:54
-
01:18
-
00:06
- 10 февраля 2023
-
22:31
-
22:10
-
21:32
-
21:13
-
21:10
-
20:55
-
19:51
-
19:11
-
18:46
-
18:28