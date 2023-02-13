Украинка Могучих – о фото с россиянкой Ласицкене на ОИ-2020: знаю, что у меня такое клеймо

Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих высказалась о своём отношении к фотографии с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх 2020 года.

«Сначала я не хотела подходить, я думала об этом. Потом фотографы нас позвали, чтобы мы сделали фото втроем, но австралийка переобувалась. Я уже с флагом была, Мария поздравила и меня сфотографировали и потом всё разлетелось. И я такая: «Куда я вляпалась?» Я очень похудела из-за этой ситуации. Сейчас я это уже пережила, тогда было сложно. Мой тренер тоже очень переживал. Спасибо за поддержку семье, тренеру и украинцам. Я это выдержала, это был для меня урок. Когда меня сейчас спрашивают о фотографии я думаю: «Зачем, было и было». Я знаю, что у меня это такое клеймо. Сейчас я на это более спокойно реагирую», — сказала Могучих на Youtube-канале Бомбардир.

Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) россиянка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту, а Могучих – бронзу.

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