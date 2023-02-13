Вяхирева ответила на слова Трефилова, который осудил переезд спортсменки в Норвегию

Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу, шестикратная чемпионка России, игрок норвежского клуба «Вайперс Кристиансанд», россиянка Анна Вяхирева высказалась о словах экс-наставника женской сборной России по гандболу Евгения Трефилова, который ранее назвал переезд спортсменки в Норвегию побегом.
«На самом деле я не очень понимаю, как Трефилов связан с моим переездом и почему он может это комментировать. Да, он тренер. Не спорю, мы с ним многого добились, не умаляю ничьих заслуг. Но я считаю, что это исключительно моё дело, где мне жить и чем заниматься.
Много же разговоров ходит вокруг спортсменов, которые уезжают. И все думают, что мы уезжаем ради денег. Но это вообще не так. Я уехала из-за гандбола. Я уехала, потому что хотела играть на высоком уровне, развиваться. В России это нельзя сделать, но я бы хорошо зарабатывала. Сейчас я потеряла в деньгах. Потеряла сильно», — сказала Вяхирева в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко.
- 13 февраля 2023
-
21:15
-
20:46
-
20:40
-
20:25
-
20:08
-
19:57
-
19:31
-
18:27
-
15:31
-
14:06
-
13:24
-
12:44
-
11:51
-
10:00
-
06:38
-
04:59
-
04:27
-
00:39
-
00:19
-
00:06
- 12 февраля 2023
-
23:41
-
23:39
-
23:04
-
17:34
-
14:31
-
14:14
-
13:37
-
12:56
-
12:46
-
11:51
-
10:00
-
00:53
- 11 февраля 2023
-
22:49
-
22:37
-
20:37