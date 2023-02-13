Вяхирева ответила на слова Трефилова, который осудил переезд спортсменки в Норвегию

Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу, шестикратная чемпионка России, игрок норвежского клуба «Вайперс Кристиансанд», россиянка Анна Вяхирева высказалась о словах экс-наставника женской сборной России по гандболу Евгения Трефилова, который ранее назвал переезд спортсменки в Норвегию побегом.



«На самом деле я не очень понимаю, как Трефилов связан с моим переездом и почему он может это комментировать. Да, он тренер. Не спорю, мы с ним многого добились, не умаляю ничьих заслуг. Но я считаю, что это исключительно моё дело, где мне жить и чем заниматься.



Много же разговоров ходит вокруг спортсменов, которые уезжают. И все думают, что мы уезжаем ради денег. Но это вообще не так. Я уехала из-за гандбола. Я уехала, потому что хотела играть на высоком уровне, развиваться. В России это нельзя сделать, но я бы хорошо зарабатывала. Сейчас я потеряла в деньгах. Потеряла сильно», — сказала Вяхирева в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко.

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