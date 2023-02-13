Гандболистка Вяхирева — о жизни в Норвегии: дома себя так хорошо не чувствовала никогда

Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу, шестикратная чемпионка России, игрок норвежского клуба «Вайперс Кристиансанд», россиянка Анна Вяхирева рассказала о жизни в Норвегии, атмосфере в команде и отношении к россиянам в стране.



«Мне вообще по кайфу, я максимально хорошо себя чувствую. Кажется, я дома себя так не чувствовала никогда. Коллектив здесь обалденный, все максимально добрые, открытые. Все реально преследуют одну цель, знают, для чего работают. Круто то, что, помимо работы, мы реально отдыхаем вместе.



Когда я ехала сюда, то думала, что всё будет прям максимально профессионально. На самом деле тоже много своих минусов, и некоторые моменты даже не сравнятся с тем, что было дома. Но сама атмосфера перебивает всё. Всё равно я чувствую себя легче.



Я здесь уже почти четыре месяца. Ни разу не было никаких вопросов, никакой агрессии из-за моего происхождения. Наоборот, люди проявляли какую-то заботу, видя мои переживания. Всё открыто, позитивно. Я никакого негатива не чувствую со стороны окружающих, даже со стороны тех, кто не связан с клубом. Знакомлюсь со многими людьми здесь — и всё супер», — сказала Вяхирева в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко.