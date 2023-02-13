Гандболистка Вяхирева рассказала, готова ли уйти из сборной России в другую команду

Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу, шестикратная чемпионка России, игрок норвежского клуба «Вайперс Кристиансанд», россиянка Анна Вяхирева рассказала о панических атаках, работе с психологом и отсутствии желания сменить сборную.



«Последний год жизни там, в России, у меня начались панические атаки. Я думаю, это было связано с большим стрессом из-за отсутствия перерыва, перегрузки. Потом началась полнейшая задница в мире, а я человек, очень сильно переживающий по любому поводу. И меня нагнуло очень сильно. Я очень много работала над этим с психологом.



Здесь стресс присутствует — это нормально. Но он, думаю, связан с тем, что я в первый раз уехала за границу, я здесь живу. Никогда такого я не делала. Стресс — да. Но о тревогах и панике речи сейчас не идёт. Это хорошее доказательство того, что я здесь себя чувствую лучше. Думаю, я сделала правильный шаг.



На данный момент не допускаю того, что буду выступать за другую сборную. На данный момент мне тяжело об этом думать, потому что я никогда в принципе не ассоциировала себя с гандболом отдельно от России. Если у меня будет возможность играть за другую сборную, скорее всего, я откажусь», — сказала Вяхирева в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко.

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