Гандболистка Вяхирева рассказала, готова ли уйти из сборной России в другую команду

Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу, шестикратная чемпионка России, игрок норвежского клуба «Вайперс Кристиансанд», россиянка Анна Вяхирева рассказала о панических атаках, работе с психологом и отсутствии желания сменить сборную.
«Последний год жизни там, в России, у меня начались панические атаки. Я думаю, это было связано с большим стрессом из-за отсутствия перерыва, перегрузки. Потом началась полнейшая задница в мире, а я человек, очень сильно переживающий по любому поводу. И меня нагнуло очень сильно. Я очень много работала над этим с психологом.
Здесь стресс присутствует — это нормально. Но он, думаю, связан с тем, что я в первый раз уехала за границу, я здесь живу. Никогда такого я не делала. Стресс — да. Но о тревогах и панике речи сейчас не идёт. Это хорошее доказательство того, что я здесь себя чувствую лучше. Думаю, я сделала правильный шаг.
На данный момент не допускаю того, что буду выступать за другую сборную. На данный момент мне тяжело об этом думать, потому что я никогда в принципе не ассоциировала себя с гандболом отдельно от России. Если у меня будет возможность играть за другую сборную, скорее всего, я откажусь», — сказала Вяхирева в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко.
- 13 февраля 2023
-
21:15
-
20:46
-
20:40
-
20:25
-
20:08
-
19:57
-
19:31
-
18:27
-
15:31
-
14:06
-
13:24
-
12:44
-
11:51
-
10:00
-
06:38
-
04:59
-
04:27
-
00:39
-
00:19
-
00:06
- 12 февраля 2023
-
23:41
-
23:39
-
23:04
-
17:34
-
14:31
-
14:14
-
13:37
-
12:56
-
12:46
-
11:51
-
10:00
-
00:53
- 11 февраля 2023
-
22:49
-
22:37
-
20:37