ЦСКА одержал 29-ю победу подряд в женской гандбольной Суперлиге

В матче чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги ЦСКА обыграл «Астраханочку». Команды сильнейшей группы А встречались 20 февраля в ВА «Динамо» в Москве.



Игра завершилась победой московской команды со счётом 39:32. Лучшим игроком матча стала Полина Горшкова, которая реализовала 100% своих бросков — 6 из 6. Левая крайняя ЦСКА вернулась в состав команды спустя семь месяцев после перенесённой операции на плечевом суставе.



Эта победа стала для ЦСКА 29-й подряд. Московская команда продолжает лидировать в турнирной таблице группы А, не потерпев ни одного поражения. «Астраханочка» занимает третье место в таблице. В следующем матче ЦСКА сыграет на выезде с командой «Ростов-Дон». Встреча состоится 24 февраля.