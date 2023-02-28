Лала Крамаренко стала чемпионкой России по художественной гимнастике во всех 4 видах

Российская гимнастка Лала Крамаренко одержала победу на чемпионате России по художественной гимнастике во всех четырёх отдельных видах.
Крамаренко стала лучшей в упражнениях с лентой, обручем, мячом и булавами. В упражнениях с обручем Крамаренко набрала 40,45 балла, второе и третье места заняли Анна Попова (40,30) и Арина Янковская (37,75). В упражнениях с мячом тройка призеров выглядит следующим образом: Крамаренко (38,35), Мария Борисова (38,25) и Майя Колобовникова (36,30), в упражнении с булавами — Крамаренко (39,65), Борисова (38,10) и Карина Киреева (37,80), в упражнениях с лентой — Крамаренко (40,50), Попова (40,30) и Диана Чугунихина (37,60).
Многократные чемпионки мира сестры Дина и Арина Аверины принимали участие в соревнованиях вне конкурса: Дина — в упражнениях с мячом и лентой, Арина — с обручем и лентой.
18-летняя Лала Крамаренко является чемпионкой Европы 2021 года в командном зачете, а также трехкратной чемпионкой мира среди юниоров.
Чемпионат России по художественной гимнастике проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.Соревнования завершатся 5 марта.
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