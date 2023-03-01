Девять гандболисток ЦСКА примут участие в Кубке дружбы

Сегодня стартует международный турнир OLIMPBET Кубок дружбы. За трофей сразятся основная и вторая сборные России, сборная Республики Беларусь, а также команда «Феникс», представляющая Китай.
В состав основной команды России попали четыре игрока ЦСКА: Полина Каплина, Анастасия Илларионова, Карина Сабирова, Антонина Скоробогатченко.
Вторую сборную России представят четыре гандболистки армейской команды: Кира Трусова, Виктория Шамановская, Альбина Мурзалиева, Елена Михайличенко.
Кроме того, левая полусредняя Анастасия Кулак также примет участие в турнире – она была вызвана в сборную Республики Беларусь.
Все игры пройдут в ВА «Динамо» по адресу: ул. Василины Кожиной, д. 13. Билеты можно приобрести по ссылке.
Расписание турнира, время начала матчей – московское:
1 марта, среда
17:00. Россия – «Феникс»
19:30. Россия-2 – Белоруссия
2 марта, четверг
17:00. Россия – Белоруссия
19:30. Россия-2 – «Феникс»
3 марта, пятница
17:00. Белоруссия – «Феникс»
19:30. Россия – Россия-2
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