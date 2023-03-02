Российские гандболистки с побед стартовали на Кубке дружбы
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В Москве двумя матчами стартовал международный турнир по гандболу среди женских команд Кубок дружбы.
Первая сборная России разгромила китайский «Феникс» со счётом 37:20. В составе российской команды по шесть мячей забили Карина Сабирова и Виктория Шичкина.
Вторая команда России нанесла поражение сборной Беларуси со счётом 32:29. Шесть мячей в ворота белорусских гандболисток на счету Екатерины Зеленковой, пять раз отличилась Юлия Манагарова.
2 марта в рамках второго тура Кубка дружбы первая команда России сыграет со сборной Беларуси, а Россия 2 встретится с «Фениксом».
Гандбол. Кубок дружбы – 2023. Женщины
Первый тур
Россия 1 – «Феникс» (Китай) – 37:20 (17:12).
Россия 2 – Беларусь – 32:29 (14:9).
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