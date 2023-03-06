ЦСКА продлил контракты с тремя гандболистками

Разыгрывающая Екатерина Ильина, левая полусредняя Анастасия Кулак и левая крайняя Полина Горшкова останутся в команде ещё на год.
Фото: ЖГК ЦСКА
Екатерина Ильина пополнила ряды клуба в октябре 2019 года. Олимпийская чемпионка 2016 года, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, четырехкратная чемпионка России, многократная обладательница Кубка России и Суперкубка России, победительница Кубка ЕГФ.
Фото: ЖГК ЦСКА
«Для меня ЦСКА — это не просто команда. Это моя семья, моя жизнь, и я невероятно рада защищать цвета гандбольного клуба ЦСКА! В нашей команде созданы идеальные условия для каждого игрока, я очень ценю все, что делает наше руководство. Здесь прекрасный медицинский штаб, отличные тренеры, и, самое главное, очень дружный коллектив! Ну и, конечно же, у нас замечательные болельщики, поддержка которых всегда вдохновляет на новые свершения! Я верю, что впереди у нас ещё много побед и достижений!» — прокомментировала продление соглашения Екатерина.
Анастасия Кулак выступает за ЦСКА с лета 2022 года. В составе армейского клуба Анастасия выиграла Кубок и Суперкубок России.
Фото: ЖГК ЦСКА
«ЦСКА — это настоящая семья! Очень рада остаться и быть частью этой замечательной команды! Хочу сказать большое спасибо руководству за доверие, а нашим болельщикам — за поддержку! Вместе — к новым победам!», — заявила белорусская гандболистка в разговоре с клубной пресс-службой.
Полина Горшкова выступает за армейскую команду с лета 2019 года. Серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, двукратная чемпионка России, обладательница Кубка и Суперкубка России, победительница Кубка ЕГФ.
Фото: ЖГК ЦСКА
«Я счастлива выступать за клуб и писать с ним совместную историю. ЦСКА — это больше, чем просто команда. Я благодарна руководству за доверие, мы подписали соглашение еще на год. Буду очень рада идти к новым свершениям и победам вместе с нашим дружным коллективом и самой сильной поддержкой наших болельщиков! Им отдельная благодарность, они реально у нас крутые!» — сказала Горшкова.
Напомним, что гандболистки ЦСКА досрочно выиграли предварительный этап Суперлиги.
В полуфинале Кубка России московская команда сыграет с «Ростов-Доном». «Финал четырёх» женского Кубка России по гандболу пройдёт 28–29 апреля в Тольятти, на площадке «Лады», отмечающей в этом году 25-летний юбилей. Кроме хозяек, за титул будут бороться московский ЦСКА, «Ростов-Дон» и звенигородская «Звезда».
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