«Лучших закапывают. Живьём». Татьяна Тарасова — об отстранении Ирины Винер

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко высказалась о дисквалификации главы ВФХГ и главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер.
Ранее стало известно, что дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики отстранила Винер на два года. В Международной федерации гимнастики (FIG) посчитали, что публичные заявления Винер после Олимпийских игр 2020 являются оскорбительными. Также Винер припомнили снятие с выборов кандидатуры члена технического комитета FIG Натальи Кузьминой, участвовавшей в судейском скандале на Играх в Токио.
«Лучших закапывают. Живьём. Хотят работать только с людьми, которые безмолвствуют, не имеют своего собственного мнения, с зависимыми людьми, которые кланяются. Это не только их касается, но и нас тоже. Людей с сильным характером ни здесь, ни там не любят, не знаю, куда нам деться. Безобразие. Возмутительный факт», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
ВФХГ изучает вопрос подачи апелляции на решение FIG о двухлетней дисквалификации Винер.
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