Сборная России по мини-футболу одержала разгромные победы в товарищеских играх с Киргизией

Сборная России по мини-футболу провела два выездных товарищеских матча со сборной Киргизии. Встречи прошли в Бишкеке, в ФОК «Газпром».
В обоих матчах подопечные Бесика Зои одержали разгромные победы. Первый россияне выиграли со счётом 6:1 (два гола на свой счёт записал Александр Пирогов), второй – со счётом 9:0 (дубли на свой счёт записали Иван Обжорин, Темирлан Алибеков и Сергей Абрамов).
Мини-футбол. Мужчины. Товарищеский матч
Россия – Киргизия – 6:1.
Голы: Карпов, 6 – Прудников, Пирогов, 15 – Дёмин, Пирогов, 16 – Прудников, Дёмин, 25 – Прудников, Батырев, 31, Муждаков, 49.
Россия – Киргизия – 9:0.
Голы: Абрамов, 1 – Пирогов, Абрамов, 1, Антошкин, 6, Пирогов, 10 – Дёмин, Обжорин, 11, Батырев, 32 – Обжорин, Алибеков, 33 – Крутый, Алибеков, 34 – Муждаков, Обжорин, 37.
Напомним, сборная России по мини-футболу отстранена от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Апелляция Российского футбольного союза (РФС) в Спортивный арбитражный суд (CAS) была отклонена.
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