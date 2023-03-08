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Украинские спортивные федерации потребуют от МОК сохранить отстранение россиян

Украинские спортивные федерации потребуют от МОК сохранить отстранение россиян
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Руководители украинских федераций по олимпийским видам спорта подпишут совместное обращение к Международному олимпийскому комитету (МОК) с требованием сохранить рекомендации по отстранению российских спортсменов от соревнований. Об этом сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

Сообщается, что соответствующий документ будет подписан на мероприятии, которое пройдёт завтра, 9 марта.

Напомним, 28 февраля 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 25 января 2023 года МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке СВО.

НОК Украины, в свою очередь, неоднократно заявлял о возможности бойкота Олимпиады в Париже в том случае, если российских и белорусских спортсменов допустят к соревнованиям. 9 февраля президент МОК Томас Бах заявил в письме президенту НОК Украины Вадиму Гутцайту, что бойкот Игр является нарушением Олимпийской хартии. Также он назвал прискорбными попытки НОК Украины оказать влияние на принятие решений по участию в Играх спортсменов из России и Белоруссии.

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