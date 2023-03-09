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Сборная России по пляжному футболу вновь обыграла Оман в товарищеском матче

Сборная России по пляжному футболу вновь обыграла Оман в товарищеском матче
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Сборная России по пляжному футболу обыграла сборную Омана в товарищеском матче. Встреча прошла в Омане и завершилась победой российской национальной команды со счётом 4:3.

В составе сборной России отличились Андрей Новиков, Артём Волошин, Денис Пархоменко и Фёдор Земсков.
В составе сборной Оманы забивали Яха Мабуя Аль-Араими, Нух Аль-Батташи и Нух Аль-Батташи.

Отметим, 7 марта сборная России также обыграла Оман в товарищеском матче. Встреча завершилась победой россиян со счётом 7:3. До этого национальная команда России оказалась сильнее игроков из Саудовской Аравии. Российские спортсмены обыграли соперников со счётом 7:3.

Для сборной России по пляжному футболу это второй учебно-тренировочный сбор в 2023 году.

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