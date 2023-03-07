Сборная России по пляжному футболу одержала победу над Оманом в товарищеском матче

Сборная России по пляжному футболу уверенно переиграла команду Омана в товарищеском матче. Встреча проходила в Омане и завершилась со счётом 8:3 в пользу россиян. Забитыми мячами отметились Андрей Новиков (2), Кирилл Романов, Артём Лукьянов, Денис Пархоменко, Егор Ремизов, Максим Аркан, Андрей Котенев.

Ранее национальная команда оказалась сильнее игроков из ОАЭ. Российские спортсмены одолели соперников со счётом 7:3. Сборная России проводит в Омане учебно-тренировочный сбор.

У российских игроков также запланирована ещё одна игра, которая состоится 8 марта. Не ранее 17:30 по мск начнётся ещё один матч с Оманом.