Петкович: в Сербии тренеры не горят желанием учиться

Главный тренер мужской сборной России по гандболу серб Владимир Петкович рассказал, что всегда готов делиться опытом и знаниями со своими коллегами.
«История из жизни: в 2012 году тогдашний президент Гандбольного союза Сербии Божидар Джуркович пригласил меня на семинар в Крагуевац. В Сербии есть проблема с тренерами, они не горят желанием учиться, на семинары приходят 20–30 человек, максимум — 50…
Я приглашение принял, а через пару дней звонит Джуркович и говорит, что за два дня на семинар заявились 250 тренеров! Пришли и возрастные, и молодые коллеги, я всем сказал, чтобы обращались, если нужна помощь. У меня в Берлине гора специализированной литературы со всего мира. Кабинет завален книгами, и я всегда готов отправить коллегам то, что ищут. Хочу делиться знаниями, я сам многое впитывал у других. У меня были хорошие учителя, великие тренеры и люди, которые отдали мне всё», — сказал Петкович в интервью «Быстрому центру».
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