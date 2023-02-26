Гандболистка Вяхирева: тяжело думать о будущем сборной. Хочу, чтобы всё вернулось в норму

Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу, шестикратная чемпионка России, игрок норвежского клуба «Вайперс Кристиансанд», россиянка Анна Вяхирева призналась, что скучает по играм за национальную команду России.

«Мне тяжело думать о будущем сборной, потому что я люблю свою команду и скучаю по ней. Не знаю, что будет. Хочу, чтобы всё вернулось в норму. Я стараюсь много об этом не думать. Это больная тема для меня, поэтому мысли о сборной могут отнять много душевных сил. Я благодарна за то, что у меня есть сейчас.

Смотреть чемпионат Европы из дома было грустно. Я хотела быть там. Думаю, было бы интереснее, если бы мы тоже были там. Странно наблюдать за такими турнирами со стороны", — приводит слова Вяхиревой TV2.