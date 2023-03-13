Скончался создатель современной техники прыжков в высоту Дик Фосбери

В возрасте 76 лет скончался олимпийский чемпион 1968 года по прыжкам в высоту американский легкоатлет Дик Фосбери, сообщил бывший агент спортсмена Рэй Шултье.

«С тяжёлым сердцем должен сообщить, что мой давний друг и клиент Дик Фосбери мирно скончался во сне рано утром в воскресенье после кратковременного рецидива лимфомы», — написал Шултье в соцсетях.

Фосбери известен как создатель техники прыжка в высоту fosbury flop, которой пользуются все современные спортсмены. В 1967 году, когда Фосбери придумал fosbury flop и начал преодолевать планку перекидным способом спиной вниз, его считали чудаком. Ситуация изменилась после того, как в 1968 году американец одержал победу на Олимпийских играх с мировым рекордом — 2,24 метра.