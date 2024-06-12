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Чемпионка ОИ по гимнастике прокомментировала непопадание в состав сборной РФ на Игры БРИКС

Чемпионка ОИ по гимнастике прокомментировала непопадание в состав сборной РФ на Игры БРИКС
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Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка Европы в многоборье российская гимнастка Виктория Листунова прокомментировала непопадание в состав сборной России на Игры БРИКС.

— Я не скажу, что прям не разрешили выступить. Изначально, я так скажу, не было планов на выступление по медицинским показаниям. Поэтому, с другой стороны, я очень рада здесь присутствовать, помогать девочкам. Думаю, что это будет хороший и интересный опыт для меня.

— Была информация, что вы будете выступать в показательном формате. Вас решили всё-таки поберечь?

— Скорее всего, да, — передаёт слова Листуновой корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Напомним, Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

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