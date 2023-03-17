Рядом с подлежащим сносу горнолыжным комплексом в Красногорске начали продавать квартиры
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Жители домов, расположенных рядом с горнолыжным комплексом «Снежком» в подмосковном Красногорске, начали выставлять квартиры на продажу, сообщает MSK1.
Единственный в России всесезонный горнолыжный комплекс, открытый в феврале 2008 года, перестал работать почти год назад. Позже стало известно, что здание будут сносить. Многие жители окрестных домов остались недовольны таким решением: кто-то планировал водить детей в спортивные секции в спорткомплекс, другие опасаются шума, который будет сопутствовать сносу здания. В Сети уже появилось множество объявлений о продаже квартир в домах, находящихся неподалёку от горнолыжного комплекса.
Ожидается, что работы по сносу комплекса будут завершены в октябре 2023 года.
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