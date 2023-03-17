Конкурс спортивных проектов «Ты в игре» подвёл промежуточные итоги народного голосования

На официальном сайте Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» проходит народное голосование. В течение месяца проголосовали более 37 тысяч пользователей. Поддержать понравившегося участника можно до 1 апреля включительно.

Благодаря «Ты в игре» авторы-энтузиасты могут рассказать о своих спортивных проектах на всю страну, заручиться поддержкой партнёров конкурса, получить необходимые знания для развития инициатив, а также выиграть денежные призы. Конкурс проводится в третий раз. В первых двух сезонах приняли участие 6635 инициатив. Приём заявок на участие в третьем сезоне «Ты в игре» завершился в конце января, за три месяца на конкурс был подан 4601 спортивный проект.

В феврале независимые эксперты конкурса выбрали 250 лучших инициатив, которые вошли в лонг-лист. С 10 февраля на официальном сайте «Ты в игре» идёт народное голосование — каждый желающий может зарегистрироваться и поддержать один понравившийся проект из любой номинации. По итогам голосования будут определены три победителя, которые получат призы от партнёров конкурса. Проголосовать можно до 1 апреля включительно.

На данный момент больше всего голосов пользователи отдали за инициативу «К сезону готов! Онлайн-марафон» из Москвы — она набрала 3621 лайк. Проект помогает любителям лыжного спорта подготовиться к зимнему сезону: обрести уверенность в движениях, повысить мобильность, научиться контролировать своё тело и за счёт поддержания физической формы избежать дискомфорта в мышцах и травм.

Участники «Ты в игре» соревнуются в пяти основных номинациях, а также в четырёх партнёрских. Авторы проектов, прошедших в лонг-лист конкурса, завершили образовательный акселератор, который состоялся с 14 февраля по 9 марта. Далее с 13 по 22 марта экспертный совет выделит 25 проектов-финалистов в шорт-лист конкурса. Для них с 22 марта по 5 апреля будет проводиться дополнительный образовательный акселератор — на образовательном курсе авторы проектов научатся грамотно оформлять презентации и проводить публичные выступления. Знания пригодятся на защите проектов перед экспертным советом, которая пройдёт в апреле. По итогам защиты экспертный совет объявит победителей в номинациях конкурса, а также обладателя Гран-при.

Основные номинации конкурса

1. «Точка старта» — проекты местного, муниципального, регионального уровня, деятельность которых охватывает до 500 участников.

2. «Масштаб» — проекты федерального уровня, реализуемые в масштабах страны или деятельность которых охватывает более 500 участников.

3. «Дети в спорте» — направления деятельности проектов: спортивная подготовка, создание инфраструктуры, образовательный процесс и организация специальных спортивных мероприятий для детей до 14 лет.

4. «Трансформация в спорте» — направления деятельности проектов: программное обеспечение, приложения, агрегаторы и другие цифровые решения для организации спортивной подготовки, анализа тренировочного процесса, продвижения спортивной культуры и вовлечения людей в активный образ жизни; инновационные изобретения и устройства для практического и массового применения в области спорта.

5. «Безграничные возможности» — проекты по формированию активного образа жизни, созданию доступной среды и инклюзивного просвещения в области спорта.

Одна из партнёрских номинаций «Медиа» проходит под эгидой «Чемпионата». Это номинация для авторов, которые освещают спортивные события на собственных информационных ресурсах (подкасты, блоги, онлайн-издания, каналы, паблики с аудиторией от 1000 пользователей).

Подробная информация о третьем сезоне «Ты в игре» публикуется на официальном сайте конкурса.