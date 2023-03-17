FIE запретила фехтовальщикам носить символику Украины, протестуя против допуска России

Олимпийская чемпионка 2008 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы по фехтованию на саблях Ольга Харлан сообщила в соцсетях, что Международная федерация фехтования (FIE) запретила командам других стран надевать украинскую символику во время этапа Гран-при по женской рапире в Южной Корее.

В частности, с сине-жёлтыми нашивками в знак несогласия с возвращением россиян на соревнования и солидарности с Украиной на дорожки вышли американские рапиристки, но представители FIE заставили снять нашивки и запретили любые украинские символы на форме.

Ранее конгресс FIE разрешил российским и белорусским фехтовальщикам с апреля вернуться на международные турниры в нейтральном статусе. После этого Германия отказалась от проведения этапа Кубка мира.