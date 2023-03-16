Удар исподтишка. Германия отказалась проводить турнир, куда пустили спортсменов из России

Немцы отказались от этапа Кубка мира по фехтованию — лишь бы россияне не приняли в нём участие.

10 марта, когда Международная федерация фехтования приняла решение о возвращении российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, мы предупреждали, что радоваться ему рано. Решение не означает автоматическую возможность выступать на мировых стартах.

Теперь на практике очевидно почему.

Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин, лишь бы россияне не приезжали. Об отмене этапа задумывались и в Польше. Наверняка это не последние подобные инциденты.

Глава Федерации фехтования Германии Клаудия Бокель заявила, что решение о допуске, принятое конгрессом FIE – преждевременное. Это решение вызвало бурные дискуссии в мире фехтования, и в итоге Германия предпочла совсем не проводить этап Кубка мира по женской рапире, чем допускать россиянок.

Напомним, конгресс FIE разрешил россиянам выступать в личных и командных турнирах на условиях нейтральности, а также допустил до всех соревнований официальных лиц, тренеров и медицинский персонал. Немецкий этап должен был стать одним из этапов отбора на Игры-2024 в Париже.

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Наверняка Международная федерация фехтования постарается оперативно заменить место проведения этапа Кубка мира по рапире среди женщин, но в Европе сделать это будет сложно. Тут ведь не просто так – а, ну Германия не хочет, давайте во Франции проведём. Это связано с обязательствами организаторов по готовности арены, размещению участников, решению всех логистических вопросов, обеспечению призового фонда и так далее.

А есть ещё и политическая составляющая. Многие европейские страны, так же, как и Германия, не готовы приглашать к участию наших спортсменов.

Когда конгресс принял решение о допуске, «Чемпионат» писал о том, что у наших спортсменов возникнут неизбежные трудности с турнирами. Визовые вопросы, бойкоты, отказ выходить на поединки против россиян. Но немцы пошли дальше: решили просто не проводить турнир, куда допущены русские.

Такие ситуации, к сожалению, будут повторяться.

И варианта два. Либо FIE стиснет зубы и решит все вопросы с переносом турниров в страны, которые не относятся к российским спортсменам негативно, а также закроет глаза на возможные бойкоты со стороны западных спортсменов. Либо во избежание раскола вновь устранит из спорта Россию.